Spazionapoli.it - Infortunio Neres, Conte riproporrà la difesa a tre? L’annuncio in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

L’di Davidpobbe spingerea cambiare la veste tattica del suo Napoli: arrivain. Con l’di Davidsi apre un capitolo importante per il campionato del Napoli. L’assenza dell’attaccante brasiliano costringeràa prendere delle contromisure importante per cercare di arginare l’assenza di un elemento che ad oggi rappresentava in assoluto una pedina di assoluta rilevanza per la squadra partenopea.Con l’addio di Khvicha Kvaratskhelia e la mancata sostituzione del mercato (l’arrivo del solo Okafor non ha entusiasmato la piazza), c’è da capire in che modo l’allenatore del Napoli andrà a lavorare sotto il punto di vista tattico.Napoli calcio ultimissime –, l’idea di De Maggio inValter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, soffermandosi sul momento della squadra azzurra ed ovviamente su quelle che pobbero essere le scelte diper il futuro.