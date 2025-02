Internews24.com - Infortunati Inter, il punto verso la Juve! Come stanno Thuram, Bastoni e Arnautovic?

di Redazione, illa? Le ultime in vista del match di domenica contro i bianconeriDopo la grande vittoria dell'sulla Fiorentina, i nerazzurri inizieranno a prepararsi alla super sfida di domenica contro la, valida per la 25a giornata di Serie A.riportato da Pasquale Guarro, saranno da valutare le presenze di, tutti e tre usciti acciaccati dalla sfida di ieri sera contro i viola.Per Tikus nessun allarme. Soltanto una botta alla caviglia che gli ha causato dolore. Per lui previsto riposo e allenamento differenziato. Il difensore invece, soltanto un piccolo affaticamento, non sembrerebbe essere nulla di grave. Il bomber austriaco invece è ancora da valutare.