Infortunati Inter dubbi su Thuram e Dimarco! Ci saranno contro la Juve?

di Redazionesu! Cila? Le ultime in vista del derby d’ItaliaCosi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sulla situazione dei due bigin casa, ossiaed il febbricitante- «E adesso occhi ben aperti su quella caviglia sinistra, perché è vero che Marko Arnautovic ha fatto. il, decidendo una partita che più sul filo di così non si poteva, ma è altrettanto vero che dopo Marcus, a uscire per infortunio è stato lo stesso Arna. Ed è soprattutto vero che un’con la ThuLa è tutta un’altra storia, specialmente perché i prossimi punti da rincorsa scudetto Inzaghi e i suoi dovranno andarseli a prendere in casa della. E allora ecco servito il grande punto di domanda post Fiorentina: ora che la doppia sfida in quattro giorni coi viola ha logorato, tra gli acciacchi del Franchi e la botta di ieri a San Siro, quale Marcus avrà Inzaghi per il derby di Italia di domenica? I fatti dicono che la partita del francese è durata poco meno di mezz’ora:si è arreso a una contusione alla caviglia sinistra e ha lasciato il posto ad Arnautovic poco prima che Calhanoglu battesse il corner dal quale è nato l’1-0ista.