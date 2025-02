Thesocialpost.it - Infermiere aggredito al pronto soccorso: setto nasale rotto dal calcio di un paziente

Un infermiere del Policlinico Tor Vergata è stato aggredito durante il turno di notte di domenica. La vittima, Angelo Borea, 47 anni, è intervenuto per aiutare le colleghe nella gestione di un paziente anziano in stato di agitazione e ha ricevuto un calcio in pieno viso. Il violento impatto gli ha causato la rottura del setto nasale e una prognosi di 30 giorni. Sia Borea che l'ospedale si sono costituiti parte civile. Un'escalation di violenze nei pronto soccorso. L'episodio del Policlinico Tor Vergata è solo l'ultimo di una lunga serie di aggressioni al personale sanitario. Tra novembre e gennaio, si sono registrati diversi casi: Frascati: una dottoressa colpita al volto da un paziente; Villa San Pietro: una medica schiaffeggiata dalla madre di una giovane paziente la notte di Capodanno; San Filippo Neri: una dottoressa 35enne colpita con una scarpa da un 40enne ivoriano; Policlinico Umberto I: un dottore e tre infermieri minacciati e presi a calci e pugni da un 47enne insoddisfatto dei tempi di attesa; Civitavecchia: un autista di ambulanza