Ilgiorno.it - Incubo Fentanyl, drogato dormiva in auto a bordo strada: svegliato dai carabinieri li aggredisce e poi si riaddormenta

Leggi su Ilgiorno.it

Nerviano (Milano), 11 febbraio 2025 – Ilo hanno trovato fermo asul Sempione, al confine tra Nerviano e Pogliano Milanese, con la testa reclinata sul volante come se avesse perso i sensi: quando si sono fermati a controllare che non ci fossero problemi c’è voluto poco per comprendere che il giovane era sotto l’effetto di sostanza stupefacenti, presumibilmente una droga sintetica che lo ha spinto nelle ore successive ad alternare comportamenti aggressivi nei confronti dei militari ad addormentamenti improvvisi. È finita con la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e con le prime cure prestate dal personale medico (difficile pensare che il giovane si potesse subito rimettere al volante dell’) la vicenda che nella notte di venerdì scorso, intorno alle 4, ha avuto come protagonista un giovane classe 1996, che risulta residente Ceriano Laghetto e che ha qualche precedente di polizia per droga.