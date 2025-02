Europa.today.it - "Incoscienti giovani" di Achille Lauro: testo e significato della canzone di Sanremo 2025

Leggi su Europa.today.it

Dopo "Rolls Royce", "Me ne frego" e "Domenica",è per la quarta volta in competizione a: per l'edizioneha scelto un brano dal titoli "", presentata dall'artista come un pezzo rétro scritto due anni fa senza l'intenzione precisa di portarlo al.