Incidente in auto a Ravenna morto un ragazzo di 20 anni

, 11 febbraio 2025 - Tragedia a, undi 20in unpoco dopo le 8.30 sulla provinciale Dismano che collegaa Cesena. Dettagli dell'L’impatto è avvenuto all’altezza della località di Borgo Faina. La vittima era al volante di una Fiat 600 e guidava in direzione di. Si è scontrata frontalmente contro una Bmw che procedeva in direzione opposta, verso Cesena. Lo schianto è avvenuto a mezzo metro dalla linea di mezzeria nella corsia della Bmw. Le condizioni dell'asfalto e la visibilità erano normali. Intervento e soccorsi Sul posto è intervenuta la polizia stradale diper i rilievi, il personale sanitario del 118, e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Il conducente della Bmw è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale per accertamenti.