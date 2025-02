Ilrestodelcarlino.it - Incidente fra moto e pulmino a Malalbergo (Bologna), gravissimo 19enne

, 11 febbraio 2025 – Non si ferma la scia di sangue sulle strade del bolognese. Dopo l’investimento mortale di ieri notte in A14, nella tarda mattinata di oggi si è verificato un altro gravead Altedo di. Unacondotta da un, residente a Baricella, era sulla via Nazionale in direzione di Ferrara. Ad un certo punto il ragazzo, che pare stesse sorpassando alcune auto, si è schiantato con unche proveniva da una laterale. La conducente del mezzo pubblico a chiamata, una 53enne, non ha potuto evitare l’impatto. Il giovane è stato portato al Maggiore in codice di massima gravità ed è ricoverato in rianimazione in pericolo di vita. Illesa la 53enne e la persona che trasportava sul. Si tratta di un mezzo a chiamata che fa trasporto daall’ospedale di Bentivoglio.