Padovaoggi.it - Incidente all'incrocio, due donne trasportate in ospedale

Leggi su Padovaoggi.it

stradale oggi 11 febbraio alle 8 del mattino a Noventa Padovana. L'impatto è avvenuto all'tra via Salata e via San Marco non distante dai confini con la provincia di Venezia. Per cause ora al vaglio della polizia locale si sono venuti a scontrare una Bmw condotta da una donna S.