Quicomo.it - Incidente a Como: donna investita mentre attraversa, la bimba "salva" grazie al passeggino

Leggi su Quicomo.it

Grande paura questa mattina, 11 febbraio 2025, intorno alle 8.30, a, in via Pasquale Paoli. Unadi 34 anni stavando la strada quando, all'incrocio con via Repubblica Romana, è statada un'auto. Lastava spingendo ilcon la figlia piccola a bordo.