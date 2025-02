Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta Der Spiegel: “Così i big del petrolio spingono gli e-fuel, impossibili da produrre a basso costo”

Il settimanale tedesco Derha pubblicato sul proprio sito un’che fa luce sulla grande campagna lanciata da Uniti, l’organizzazione che riunisce le imprese petrolifere tedesche, per fare in modo che il Partito popolare europeo e in particolare la Cdu in Germania si schierassero per gli e-, i carburanti sintetici realizzati attraverso energie rinnovabili. Uniti è un’organizzazione che raccoglie le imprese di carburanti, combustibili e lubrificanti.Dal 2020 Uniti, secondo la ricostruzione dello, ha incaricato un’agenzia di pubbliche relazioni di strutturare una campagna con l’obiettivo, raggiunto, di poter continuare ad utilizzare i carburanti sintetici anche dopo il 2035. Per raggiungere questo scopo è stata creata una associazione ad hoc, l’Alleanza E-, di cui fa parte anche il gruppo italiano Eni, insieme ad Exxon, Repsol, Bosch e Porsche.