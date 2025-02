Quifinanza.it - Incendio nell’Inalca di Reggio Emilia, il colosso delle carni va a fuoco: i marchi coinvolti

Un violentoè scoppiato nel corso della notte tra il 10 e l’11 febbraio 2025 all’interno dello stabilimento Inalca di, azienda del Gruppo Cremonini leader nel settore, provocando ingenti danni. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del, con l’allarme che è stato dato per primo da una guardia giurata in servizio. La fase più critica sarebbe stata ora superata, ma forte sarebbe l’odore acre scatenato dalle fiamme. Non sono note, al momento, le cause del rogo, ma per fortuna non si registrano feriti e vittime.L’esplosione e poi le fiammeCome detto in precedenza, non sono al momento note le cause dell’di, con le forze dell’ordine che avvieranno le doverose indagini. Stando alle prime ricostruzioni, i Vigili delsarebbero intervenuti intorno all’1:30 in via Due Canali dopo aver ricevuto l’allarme da parte di una guardia giurata in servizio in quel momento.