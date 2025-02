Agrigentonotizie.it - Incendio nella notte a Montevago: brucia l’auto di una casalinga, mistero sulle cause

Leggi su Agrigentonotizie.it

, in via XV gennaio, è divampato unchetodi unadi 56 anni. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona e, poco dopo, sono intervenuti i vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.