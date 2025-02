Trentotoday.it - Incendio nel sottotetto di una casa

Leggi su Trentotoday.it

I vigili del fuoco volontari di Pergine Valsugana sono entrati in azione martedì 11 febbraio a causa di unche, in un’abitazione di Serso, ha intaccato il rivestimento in legno interno del giroscale del locale.I pompieri, allertati alle 11:16, hanno domato l’, per poi.