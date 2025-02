Tg24.sky.it - Incendio all'Inalca di Reggio Emilia, stabilimento distrutto. Aperto fascicolo di indagine

Grossonella notte all’di, azienda leader nelle carni. Le fiamme sono divampate nellodi via Due Canali e intorno all’1.30 diverse squadre dei vigili del fuoco (il corpo di, coadiuvato da quelli di Modena, Parma e Bologna) sono intervenute per domarle. La colonna di fumo è stata visibile da lontano e il calore ha sciolto le tapparelle di alcune case vicine allo. Non risultano feriti, anche se i residenti della zona sono stati evacuati per sicurezza. Le cause sono in corso di accertamento da parte della polizia e la procura haun. Al momento si indaga senza escludere nessuna ipotesi, anche se dalle prime informazioni raccolte non ci sarebbero elementi che fanno pensare al dolo.