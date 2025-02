Ilrestodelcarlino.it - Incendio a Inalca, azienda leader nelle carni: cosa è successo oggi a Reggio Emilia. Notizie in diretta

, 11 febbraio 2025 – Un’alta colonna di fumo grigio si è stagliata nei cieli died è stata visibile fin dall’autostrada. Un grosso, infatti, è scoppiato nello stabilimentodi via Due Canali, attorno all’1 di notte. Il rogo ha devastato la maggior parte della struttura – ampia 50mila mq – che era l'ex Unibon, rilevato dal gruppo Cremonini nel 2010. All’interno diversi capannoni: distrutti quello di lavorazione delledel gruppo Cremonini e tutta l'area di Quanta Stock,specializzata nello stoccaggio di materie prime per conto di CirFood s.c.,nella ristorazione collettiva in Italia. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né intossicati. Si parla di ingenti danni economici. Gli alimenti sono andati a fuoco assieme alle strutture, ma le aziende colpite (Cremonini e CirFood) assicurano la continuazione delle loro attività, grazie agli altri stabilimenti presenti sul territorio.