In The Brutalist gli abiti sono un viaggio nelle diverse epoche del menswear

L'articolo contiene spoiler su The.Nel descrivere The, il film di tre ore e un quarto favorito nella corsa agli Oscar in cui l'architetto ungherese László Tóth (Adrien Brody) emigra in America nel dopoguerra e si ritrovamani del barone degli immobili Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce),stati usati molti aggettivi in grassetto. Basta dare un'occhiata alla locandina per capire qual è stato il più grande: “MONUMENTALE”, un giudizio che fa il verso al titolo ed è stato attribuito a cinque riviste di enorme portata internazionale: The Guardian, Rolling Stone, The Daily Beast, Time Out e The Hollywood Reporter. In pratica, riportare sulla locandina le critiche migliori è il modo preferito dai pubblicitari cinematografici di sbattere i loro proverbiali attributi sul tavolo.