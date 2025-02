Palermotoday.it - In Sicilia oltre uno studente su due si iscrive al liceo: tra i professionali molto gettonato l'Alberghiero

Leggi su Palermotoday.it

In crescita le iscrizioni nei Licei, leggera flessione degli iscritti agli Istituti Tecnici così come ai.È il dato che emerge dalla sintesi elaborata dall’Ufficio scolastico regionale per la(in allegato) all’indomani della chiusura (il 10 febbraio alle 20) delle iscrizioni.