Padovaoggi.it - In ricordo di Giovanni Palatucci a 80 anni dalla sua morte

Leggi su Padovaoggi.it

Oggi 11 febbraio, presso il “Giardino dei Giusti del Mondo” in via Boccaccio a Padova, cerimonia di commemorazione per gli 80del sacrificio dell’ultimo questore di Fiume, che salvò migliaia di ebrei e perseguitati dai nazisti, e fu deportato nel Campo di sterminio di.