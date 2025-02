Novaratoday.it - In Piemonte nasce il Fondo Formazione Occupazione: 20 milioni per i lavoratori di aziende in crisi

Leggi su Novaratoday.it

inilper il sostegno deidellein."Ilnon si arrende alla, ma agisce con determinazione e pragmatismo. Abbiamo messo in campo soluzioni reali per tutelare idell'automotive e di tutte imprese in.