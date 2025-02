Unlimitednews.it - In Nba buona la prima di Doncic con i Lakers

ROMA (ITALPRESS) –ladi Lukacon la maglia dei Los Angeles. Alla Crypto.com Arena, i gialloviola hanno strapazzato gli Utah Jazz, imponendosi per 132-113. Per il 25enne sloveno, assente dai campi di gioco dallo scorso Natale per un infortunio al polpaccio, 14 punti a referto. Tutto il quintetto deiè andato in doppia cifra, guidato dal solito LeBron James (top scorer, a quota 24). A guidare il Gruppo Ovest sono sempre gli Oklahoma City Thunder, vincitori nella notte italiana contro i New Orleans Pelicans per 137-101. A trascinare il team della Louisiana Shai Gilgeous-Alexander (34 punti) e Aaron Wiggins (24). Sempre nella Western Conference continuano a vincere anche i Denver Nuggets, che hanno steso i Portland Trail Blazers (146-117). A brillare è stato un’altra volta è stato Nikola Jokic, che ha toccato quota 40.