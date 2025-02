Lanazione.it - In Manifattura Tabacchi Pubblico, programma residenze artistiche

Firenze, 11 febbraio 2025 - Giovanna Graniero, Gabriele Hoxha, Milo Maricelli, Demis Rosa, Nina Silvestri e Chiara Siddu sono le artiste e gli artisti protagonisti di "", il public/studio program ideato e condotto da Toast Project in collaborazione con. Il progetto diincentivando dinamiche giovanili, territoriali e di gruppo, si propone di offrire un contributo alla scena fiorentina del contemporaneo, con l'auspicio di incentivare il radicamento degli artisti in città. Per i partecipanti, si spiega in una nota, entrati lo scorso dicembre negli atelier che si trovano nell'edificio B9 della ex fabbrica a Firenze, questi rappresentano i primi ambienti di lavoro dopo aver frequentato l'Accademia di belle arti. Quanto è stato vissuto e concepito in questi mesi di permanenza sarà raccontato, a partire dal mese di febbraio, da una serie di eventi pubblici aperti a tutti che coinvolgeranno anche altri artisti.