In Italia le donne nei settori scientifici sono solo il 34% Valditara | Dobbiamo investire nella loro formazione

Leggi su Open.online

Inil 34% delle persone impiegate neie tecnologici è donna. A evidenziarlo è la Societàna di Radiologia Medica e Interventistica (Sirm) in occasione della Giornata internazionale dellescienza. Il divario di genere persiste soprattutto nei ruoli dirigenziali. Attualmente, inlavorano circa 400milaneidelle Steam (Scienza, Tecnologia, Arte, Ingegneria e Matematica), ambiti tradizionalmente considerati maschili, a fronte di circa quasi 1,2 milioni di occupati in quei. «L’è tra i Paesi che storicamente hanno spinto meno leverso studi e professioni scientifiche», «probabilmente a causa di retaggi culturali», ha commentato la presidente della Sirm Nicoletta Gandolfo. Un lento miglioramentoDal rapporto emerge però che negli ultimi anni si è registrato un incremento delle presenze femminili, anche in ruoli di leadership.