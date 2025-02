Agi.it - In Italia hanno finora usufruito del 'fine vita' 11 persone

AGI - Sono 11 leinchegià avuto il via libera per il suicidio assistito, dopo la sentenza della Consulta del 2019, sul caso Dj Fabo-Marco Cappato, che ha disposto, con una sentenza di incostituzionalità parziale dell'articolo 580 del codice penale, che la persona malata può accedere all'aiuto alla morte volontaria se in possesso di determinati requisiti: deve essere capace di autodeterminarsi, essere affetta da patologia irreversibile, che tale patologia sia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona reputa intollerabili e che sia dipendente da trattamenti di sostegnole. Richiamando il Parlamento, tuttavia, a una legge nazionale che non e' mai arrivata, ma che vede oggi la Toscana capofila con il primo provvedimento normativo regionale che fissa tempi, modi e costi delle procedure di suicidio assistito.