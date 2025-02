In celle russe nessuna pietà su ucraini

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 Il Wall Street Journal in un'inchiesta esclusiva cita 3 ex funzionari carcerari russi ed ex prigionieri. Nei penitenziari russi si ordina alle guardie di sottoporre i prigionieri di guerraa "trattamenti brutali". "Siate crudeli,non abbiatedi loro".Il Wsj riporta notizie di "quasi 3 anni di torture incessanti": prolungate scosse elettriche ai genitali, botte, assenza di cure mediche fino alle amputazioni.Ora sono sotto protezione i tre ex funzionari che hanno testimoniato alla Corte penale internazionale.