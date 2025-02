Napolitoday.it - In auto con una borsa frigo sospetta: l'incredibile scoperta al porto di ischia

Leggi su Napolitoday.it

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 49enne napoletano. In particolare, gli agenti del commissariato di, sulla Banchina Olimpica deldi, hanno controllato un’con a bordo un soggetto appena sbarcato da.