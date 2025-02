Screenworld.it - In arrivo il prequel di Assassin’s Creed Shadows, ma non è quello che pensate

Shadow sta facendo parlare di sé da tempo ormai, purtroppo non come vorremo però. Il titolo, infatti, sta subendo continui rinvii, spostando il suo rilascio ancora e ancora. Ma non tutto è perduto. La stessa Ubisoft ha annunciato l’di undel titolo in formato manga.: Iga no Monogatari (Tale of Iga) debutterà in Giappone il 20 marzo 2025 sul sito Web YanMaga di Kodansha in contemporanea con l’uscita mondiale del tanto atteso videogioco. A occuparsi dei disegni sarà l’artista reguje, conosciuto per UEN e Change the World. Il manga è pronto a esplorare gli eventi che hanno portato al gioco, fornendo maggiori informazioni di base su Naoe, l’assassino shinobi, e Yasuke, il leggendario samurai africano. #Assassinswill get its own manga!Discover the officialof the game.