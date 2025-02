In 8 fuori dalla Casa Grande Fratello il comunicato ufficiale arriva ai concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giornata di grandi novità nelladel. Tanto per cominciare il loft del reality è stato sorvolato da diversi aerei con altrettanti messaggi. Messaggi per gli Shailenzo, le Zelena, Zeudi Di Palma e ben due per i Tommavi. Inoltre dopo il nome del primo finalista – Lorenzo – e il ritiro di Pamela Petrarolo, sono uscite voci di un presunto tradimento da parte di Yulia nei confronti di Giglio.L’ex gieffina è stata invitata da Alfonso Signorini a spiegare il suo punto di vista. Lei ha smentito tutto e Giglio le ha creduto. E non è tutto: i due potranno riabbracciarsi a San Valentino. Yulia rientrerà nellala sera di giovedì 13 e resterà fino a lunedì 16 febbraio. Proprio nelle ultime ore si è saputo, poi, che il GF ha concesso un privilegio ad alcuni.Leggi anche: “Uno scandalo pronto a scoppiare”.