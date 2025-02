Ilfattoquotidiano.it - “In 30 secondi poteva reagire”, annullata l’assoluzione e nuovo processo in appello per il caso dell’hostess

. La III sezione penale della Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione per l’ex sindacalista accusato di violenza sessuale nei confronti di una hostess, disponendo undavanti alla Corte d’di Milano. I supremi giudici, accogliendo la richiesta del sostituto pg di Cassazione Fulvio Baldi, hanno rinviato gli atti alla Corte d’di Milano. A presentare ricorso contro il verdetto di secondo grado dello scorso giugno erano stati la procura generale di Milano e la parte civile. “La giustizia si è fatta attendere ma ne è valsa la pena – ha detto Barbara D’Astolto – Sono contenta non me lo aspettavo. In questo modo è stata fatta giustizia. Ringrazio le persone che mi hanno dato la forza di andare avanti: le testimoni, la mia avvocata Teresa Manenti e l’associazione Differenza Donna”.