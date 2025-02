In 30 secondi poteva dire no per la Cassazione il processo è da rifare | il caso dell’ex hostess contro il sindacalista assolto due volte

Leggi su Open.online

Ci sarà un nuovodavanti alla Corte d’Appello di Milano per l’exaccusato di violenza sessuale nei confronti di una, Barbara D’Astolto. Lo ha deciso la terza sezione penale della, che ha annullato la sentenza di assoluzione. L’exCisl era statosia in primo che in secondo grado. A Repubblica, D’Astolto aveva detto: «Sapete il perché? Mentre mi metteva le mani dappertutto, mentre mi diceva cose disgustose, io avrei esistato ventiprima di reagire, raggelata, allibita, spaventata da una persona che avrebbe dovuto aiutarmi e invece mi aveva aggredita».I supremi giudici, accogliendo la richiesta del sostituto pg diFulvio Baldi, hanno annullato la sentenza di assoluzione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.