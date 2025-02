Ilgiorno.it - Immobiliare Villasanta, asta deserta. E il prezzo scende di un milione

Leggi su Ilgiorno.it

Tornano in vendita a metà aprile con lo “sconto“ di 1di euro i terreni dell’. È infatti andataanche a gennaio l’giudiziaria degli ultimi beni in liquidazione della società posta dai giudici in concordato preventivo, già indetta nell’ottobre scorso. Ritenuto troppo alto ilbase di 5 milioni e 600mila euro, con rilanci minimi da 50mila euro, per il lotto di beni da aggiudicare che sono "prevalente terreni e fabbricati fatiscenti da demolire oltre a 2 cabine Enel, compresi tra la via Raffaello Sanzio (a nord), viale Monza (ad est) e via Enrico Mattei (a sud e nella parte centrale), con una superficie territoriale di circa 127mila metri quadrati". Di certo l’area, che sorge accanto a quella passata alla storia perché coinvolta la notte del 22 febbraio 2010 nello sversamento dalla ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi Lombarda Petroli nel Lambro, fino alla foce del Po, di almeno 2.