Anteprima24.it - Immobile in Piazza Duomo, De Stasio: “Resterà un’opera incompiuta?

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, consigliera comunale ‘Prima Benevento’.Nella mia qualità di Consigliere Comunale ho presentato un’interrogazione agli Assessori ai Lavori Pubblici ed al Demanio e Patrimonio per avere informazioni sul finanziamento previsto dal bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il recupero delle aree dismesse, che prevedeva il completamento dell’ubicato in, operada anni.A quanto pare il Comune di Benevento avrebbe perso il suddetto finanziamento per un problema di ordine urbanistico e non pare che l’Amministrazione abbia in animo una vera risoluzione dell’annosa vicenda.Peraltro anche nel progetto di valorizzazione dell’area adiacente iled il museo diocesano, che ho avuto modo di esaminare nella competente Commissione Consiliare, non vi è alcuna previsione circa il suddetto