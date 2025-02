Biccy.it - Imbarazzo in Rai per la maglietta di Lil Jolie: “Oddio che c’è scritto?”

Nella puntata odierna di BellaMa’, Pierluigi Diaco e Nancy Brilli (ma cosa ci fa lei?) hanno realizzato numerosi collegamenti con Roberta Capua, inviata a Sanremo per il Festival. In uno di questi, la conduttrice ha intercettato Vale LP e Lil, senza immaginare che, a loro insaputa, avrebbero creato un po’ di.Dopo aver ricordato il significato della loro canzone, il fatto che siano l’unica coppia in gara tra le Nuove Proposte e che entrambe siano di Napoli, Roberta Capua ha notato unaazzurra sotto il cappotto di Lil. A quel punto, Vale LP ha indicato l’amica e ha spiegato che è una tifosa, sottolineando che indossa persino la maglia del Napoli. Peccato però che non fosse laufficiale del Napoli, ma una rivisitazione un po’. artistica. “Ha sotto la maglia del Napoli, guardate! Vediamola!, mi dicono che non è quella ufficiale, ma va bene dai“, ha commentato Roberta Capua.