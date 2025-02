Il Vero Alfredo, grande successo per il party che celebra i 117 anni del ristorante romano

Leggi su Ildenaro.it

per ilesclusivo svoltosi a “Il” , “Locale Storico d’Italia”, di Piazza Augusto Imperatore in Roma, volto are i 117della nascita delle “Fettuccine burro e parmigiano all’”, l’International Food Brand più famoso al mondo. L’evento che ha visto la magica regia della proprietaria Ines Di Lelio, coadiuvata dalla figlia Chiara Cuomo , legittime eredi della gloriosa dinastia Di Lelio, si è tenuto venerdì 7 febbraio in coincidenza con la Festa USA “National FettuccineDay”. Alla serata ha partecipato un parterre selezionatissimo di ospiti, esponenti del mondo delle Istituzioni e della Cultura, quali il Ministro Adolfo Urso, gli onorevoli Maurizio Gasparri e Federico Mollicone, i politici Maria Spena e Marco Rizzo, e, per lo spettacolo, il maestro Pupi Avati con il fratello, il produttore Antonio Avati, Ninni Pingitore con Graziella Pera, Luca Manfredi, Fausto Brizzi con Sole Tonnini, Gianluca Ansanelli, il maestro Fabrizio Fornaci Massimo Perla, Roberta Beta.