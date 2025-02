Iodonna.it - Il verdetto alla fine di un televoto flash con Javier, Alfonso e Giglio

Dopo cinque mesi dal convivenza forzata, eliminazioni, nomination, scontri e riavvicinamenti, il Grande Fratello ha il suo primo finalista. I concorrenti in gara sono ancora 18, ma il reality targato Endemol Shine Italy dovrebbe chiudersi entromarzo. Nella puntata di ieri sera, lunedì 10 febbraio,Signorini ha annunciato che gli inquilini avrebbero dovuto dare il via a una sorta di catena di salvataggio che avrebbe portato all’elezione del primo finalista. A decretare chi fosse meritevole è stato il pubblico attraverso ile a spuntarla è stato Lorenzo Spolverato. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande fratello”, stasera il pubblico decreterà il primo finalista Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è il primo finalistaPrima di giungere al, le donne hanno dovuto fare il nome di chi, tra i coinquilini uomini, avrebbero voluto vedere in finale.