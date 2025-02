.com - Il trascendente nel cinema di Paul Schrader dal 28 febbraio in libreria

Leggi su .com

“Non sono stato attratto dall’argomento per obbligo accademico o per il desiderio di pubblicare. Avevo un problema e cercavo una risposta.”Qual è il rapporto trae sacro? È possibile portare sullo schermo il completamente altro, il divino? Queste sono le domande al centro di questo saggio imprescindibile di(oggi nelle sale con “Oh, Canada) Ilnelche, a distanza di oltre mezzo secolo dalla sua prima edizione, viene riproposta in una versione aggiornata arricchita da nuovi contributi teorici dell’autore e una prefazione di Gabriele Pedullà, in uscita per Marietti1820 venerdì 28.Riconosciuto come un classico della criticatografica, ‘Ilnel’ è un testo che continua a tracciare strade e a offrire nuove chiavi di lettura sul rapporto tra immagine e spiritualità.