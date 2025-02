Metropolitanmagazine.it - Il testo di “Incoscienti giovani” di Achille Lauro, in gara a Sanremo 2025

torna sul palco dell’Ariston per, il quarto della sua carriera. Stavolta, però, si presenterà in una veste del tutto inedita. Il suo brando,, si discosta infatti dalle altre canzoni da lui proposte in precedenza al Festival. Si tratta di un’intensa ballad che celebra «gli amori nati ai bordi del raccordo».«È ispirato a una storia vera, come tutte le mie canzoni.», ha dichiarato il cantautore romano, «Trovo più facilità nel raccontare qualcosa che ho vissuto ed esiste anziché inventarmi una storia. Così si riesce ad arrivare profondamente alle persone». Sembrano dunque lontanissimi i tempi della scanzonata Rolls Royce e della provocatoria Me ne frego. A confermarlo è il diretto interessato: «È una canzone rétro, probabilmente non è di quest’epoca».