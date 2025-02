Ilrestodelcarlino.it - Il Tavolo delle Trattative di Bergonzoni con Lepore, Zuppi, De Paz e l'imam Yassine Lafram

Bologna, 10 febbraio 2025 – Matteo Mariaè il sindaco di Bologna e MatteoArcivescovo e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Così come Daniele De Paz è presidente della Comunità Musulmana della nostra città e l’è presidente della Comunità Ebraica bolognese. No, non avete letto male. Questo “scambio di ruoli” è stato il fulcro del, un’iniziativa dell’artista Alessandroalla Sala della Cultura di Palazzo Pepoli, dove quattro istituzioni cittadine si sono messe nei panni l’una nell’altra, in una prova di dialogo e di immedesimazione a cui si sono prontamente sottoposti. “Non sapevano nulla, altrimenti si sarebbero preparati. Ma hanno capito e si sono messi in gioco”, spiega Alessandro. “Volevo vedere se attorno a quella comunità non fosse più solo ebraica, religiosa o cittadina, ma diventasse una comunità cosmica.