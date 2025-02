Liberoquotidiano.it - Il suicidio del direttore di Virgin Radio, il suo drammatico segreto: "Praticamente una truffa", dettagli sconvolgenti

Alle 13:21 di un piovoso lunedì di febbraio la vita di Alex Benedetti, 53 anni, è volata via improvvisamente. Ha deciso di farla finita ildi, immerso nella musica fin dall'età di 13 anni, nella sua gioventù friulana (nato a Udine, ndr) a Lignano Sabbiadoro, quando aveva cominciato a mettere musica nei locali. Da lì, le serate in discoteca e nei grandi club, per una carriera che avrebbe spiccato il volo. Gli incarichi come aiuto regia e poi, dal '94, il primo programma personale aItalia Network con la conduzione di Suburbia, Welcome to the jungle, Masternite. Nel 2007 lo sbarco ae, quasi sei anni fa, la nomina a. Negli ultimi tempi, però, non era più lo stesso. Chi lo conosceva bene, da vicino, ha raccontato alla Polizia di un dramma che è diventato il tormento dei suoi ultimi tempi.