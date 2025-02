Lanazione.it - Il sindaco Del Rosso al cippo di Corso Matteotti ricorda le foibe

La cittàgli italiani, civili e militari, massacrati e abbandonati nelle. Furono i partigiani jugoslavi e la polizia politica del maresciallo Tito a uccidere i nostri connazionali e a gettare i corpi negli inghiottitoi carsici nel Venezia Giulia, nel Quarnaro e in Dalmazia. Molti italiani furono costretti a lasciare le loro abitazioni e i territori di origine, passati sotto il controllo della Jugoslavia. Una cerimonia commemorativa è stata organizzata ieri mattina in, davanti alcommemorativo, in occasione del Giorno del ricordo. Alla cerimonia, hanno partecipato anche ilClaudio Dele il rappresentante del Comitato 10 febbraio Enrico Baldaccini. La cerimonia è stata aperta con la deposizione di fiori alcommemorativo, seguita dal silenzio, con il sottofondo della Banda musicale di Montecatini, perre questo orrendo massacro.