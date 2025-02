Amica.it - Il Sanremo della finta pelliccia, da Elodie a Tony Effe: primo trend del Festival

Leggi su Amica.it

Si accendono i riflettori sulla settimana dicon il consueto green carpet d’inaugurazione. In questa occasione, diversi artisti hanno optato per una caldao i montone).ha indossato total look firmato Mugler con calzature Amina Muaddi e gioielli Tiffany & Co., mentreha sfidato il freddo a petto nudo con un maxi capospalla di The Attico e preziosi Tiffany & Co. Noemi ha combinatooversize con completo smoking smanicato, entrambi di Alexandre Vauthier. Infine, gioielli Bulgari e scarpe Le Silla. Infine Gaia ha scelto look total white con abito di MM6,con strascico firmata Luis De Javier, calzature Rene Caovilla e preziosi di Atelier Ortic. GUARDA LE FOTO15 look per abbinare la(falsa) questo inverno Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il, dadelAmica.