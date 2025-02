Quotidiano.net - 'Il ritmo delle cose', la canzone di Rkomi per Sanremo 2025 accoglie il disordine

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio- Unache nasce dal “bisogno dire il”. Cosìha descritto il suo pezzo ‘Il’ in gara al Festival di. Il cantante è alla sua seconda partecipazione alla kermesse: l’abbiamo infatti già visto sul palco dell’Ariston nel 2022, quando con il brano ‘Insuperabile’ si è classificato 17esimo. Di cosa parla ‘Il’ “Laracconta di un grandissimo bisogno da parte mia dire ilinvece di evitarlo e di ritrovare il mio”, ha spiegatoai microfoni della Rai. “Se dovessi raccontare con un aggettivo questa, utilizzerei “caleidoscopica” - continua l’artista - per non semplificare tutte le molteplici sfaccettature che ci sono dentro a questo brano”. Il brano nasce dalla voglia di raccontare una “nuova storia” appena iniziata: a Tv Sorrisi e Canzoni il rapper racconta che nel corso dell’anno passato - in cui ha compiuto 30 anni e si è fermato per prendersi del tempo - ha avuto modo di “costruirsi e decostruirsi” e da questo lavoro su se stesso è nata ‘Il’.