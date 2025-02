Lanazione.it - Il Ricordo contro il silenzio della rimozione

Leggi su Lanazione.it

Una cerimonia partecipata e commossa, ieri mattina, con la deposizionecorona d’alloro sul monumento di pietre carsiche al Largo martiri delle Foibe ad Arezzo, per ribadire l’imperativo: non dimenticare. Il Giorno del, celebrato ogni 10 febbraio, chiama all’impegno di conservare viva e attiva la memoria del massacro avvenuto in quella che a lungo, fino alla Legge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime, è stata considerata solo una ’regione dell’Est’ ma che di fatto fu, fino a metà del secolo scorso, parte integrantenostra Italia. L’imperativo a ricordare l’esodo giuliano dalmata, quando migliaia di esuli italiani durante e subito dopo la fineSeconda Guerra Mondiale furono costretti a lasciare Istria e Dalmazia, strappati con la forza alla loro casa e alla loro terra natale per salvarsi dalle atrocità e dai massacri portati avanti dal regime di Tito su quel confine orientale che divenne di morte.