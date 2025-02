Romatoday.it - Il Real Cassino si rinforza, ufficiali tre nuovi colpi di mercato

Leggi su Romatoday.it

L'ultima in campionato non ha portato punti per il, battuto dalla Nuova Florida nello scontro salvezza. Si tuffa così nelil, chezza due difensori e un centrocampista, di cui due in arrivo dalla Spagna. Eccellenza Lazio, i risultati della.