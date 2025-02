Lanazione.it - Il prof che scrive canzoni: "I miei ricordi in Touch"

Leggi su Lanazione.it

Peter Dulborough è un compositore inglese che ha trovato in Firenze una seconda casa, senza mai perdere il forte legame con la sua terra d’origine. Nato a Reading e cresciuto lungo le rive del Tamigi, oggi vive nel capoluogo toscano dove insegna inglese al British Institute of Florence e porta avanti la sua carriera musicale. Dopo il successo di ‘The Music of the Stars’, ispirato a ‘Il Piccolo Principe’, Dulborough torna con un nuovo album, ‘’. Otto tracce che raccontano un percorso personale tra persone e luoghi che hanno segnato la sua vita. Com’è nato il progetto ‘’? "È un concept album di otto brani che esplorano, emozioni e figure che hanno avuto un impatto nella mia vita: mio nonno, mia zia, il giardino di famiglia, un artista, un cantautore inglese e una poesia che amo particolarmente.