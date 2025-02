Iodonna.it - Il principe non ha resistito alla tentazione e, sul palco degli Invictus Games, ha colto di sorpresa la moglie

Leggi su Iodonna.it

Chi si aspettava una serata formale è rimasto sorpreso. IlHarry e Meghan Markle, apparsi decisamente affiatati, hanno regalato al pubblico un mix perfetto di leggerezza ed energia agli, l’evento sportivo per veterani di guerra feriti, fondato dal secondogenito di re Carlo. Tra un sorso di birra, un siparietto improvvisato con Michael Bublé e lo scherzo (sfacciato) di Harry, la coppia ha dimostrato che, in contesti meno istituzionali, riesce a divertirsi senza prendersi troppo sul serio. Meghan Markle, i look agliguarda le foto Harry sulcon Michael BubléDopo aver aperto le competizioni a Vancouver, Harry e Meghan si sono spostati nella cittadina di Whistler per inaugurare le gare dedicate agli sport invernali