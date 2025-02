Dilei.it - Il primo look di Bianca Balti a Sanremo 2025 è rock: le foto al party di Vanity Fair

Leggi su Dilei.it

Come iniziare degnamente la settimana più attesa in assoluto dall’intero pubblico italiano? Con una festa in grande stile, ovviamente: ci siamo, dopo un’attesa che è parsa infinita – specie dalla proclamazione dei Big in gara quest’anno, ad alzare vertiginosamente il livello d’impazienza –è qui, pronto a farci emozionare e divertire. Ad aprire le danze ci ha pensato ilClub, e per il terzo anno consecutivo:, in collaborazione con Pantene, ha ben pensato di riunire artisti, co-conduttori, celebrities e creator per una serata in totale spensieratezza presso il nuovo spazio Grand Hotel, situato all’interno del Rêve Bistrot, a solo qualche passo dall’Ariston. All’appello non è mancato proprio nessuno. No, nemmeno chi proviene d’oltreoceano:non si è certo persa il divertimento e lo ha fatto con un inatteso outfit super