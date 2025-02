Sport.quotidiano.net - Il presidente dei siciliani. Antonini: "È la prima opportunità per i playoff»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un mercato rivoluzionario, un cambio in panchina che rischia di finire in tribunale e la parola ’serie B’ che resta una delle più pronunciate. È Un Trapani che non fa mai annoiare i propri tifosi, almeno fuori dal campo, quello che stasera si presenta a Rimini. Questo anche per merito del vulcanicoValerio(foto), uno di quei numeri uno che non le manda a dire, ma che non bada nemmeno ’al centesimo’. È lui, sempre sui social dove è attivissimo, a inquadrare il match di stasera al ’Romeo Neri’. "Inizia la settimana della Coppa Italia – le sue parole messe nero su bianco – Curioso che ci troviamo a giocare tutto in pochi giorni solamente, non mi va di pensare a nulla se non le partite che ci aspettano ora. Rimini è lapalla che dobbiamo servire per i, nonostante in campionato vedo ampi margini di recupero, considerando i tanti scontri diretti.