Ilfattoquotidiano.it - Il post “contro” i giudici sull’account Facebook di Gianni Alemanno e spunta il like di Salvatore Buzzi

I guai giudiziari perpotrebbero proseguire. Dopo la decisione deidi lasciarlo in carcere per aver violato le prescrizioni ime per scontare la pena agli arresti domiciliari, un altro passo falso potrebbe costare caro all’ex sindaco di Roma ed ex ministro che deve scontare una condanna definitiva a 1 anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”.si trova a Rebibbia ma un messaggio è statoato su– come riporta la Repubblica – rivolto in maniera agli inquirenti, che hanno chiesto il suo arresti, e aiche avevano revocato gli arresti domiciliari: “Non mi avete fatto niente”.L’ex primo cittadino della capitale, ripetendo il ritornello preso in prestito dalla canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, vincitrice a Sanremo 2018, aggiunge: “Recluso o in libertà, a testa alta”.