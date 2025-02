Ilfoglio.it - Il Porto Sepolto, capolavoro in mostra

Dal tascapane alla filigrana, e nel tempo anche alla bibliofilia antiquaria. Non cambia il valore della poesia, quello è scritto nella memoria e nel sentimento del tempo. Ma la poesia, per i poeti della galassia di Gutenberg, vive sulla carta, porta con sé un particolare amore alla sua forma stampata. Le prime poesie di quella che sarebbe diventata una delle più celebri raccolte italiane del Novecento, "Il", Giuseppe Ungaretti iniziò a scriverle nel dicembre del 1915, appena approdato nelle trincee sul Carso. Lì conobbe il tenente Ettore Serra, poeta e amico di una vita, che lo spinse a pubblicare, dicembre 1916, presso un piccolo editore friulano la prima edizione del, appena 80 copie. Quasi un piccolo segno di resistenza alla condizione di soldati. Passano gli anni, a Parigi Ungaretti incontra Apollinaire e Paul Valéry, ne assorbe la raffinata passione per l’editoria, per la bellezza della poesia comunicata attraverso l’arte grafica.